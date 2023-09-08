«Отправили туда 13 костюмов». Дизайнер — о сотрудничестве с китайскими фигуристами

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о сотрудничестве с китайскими фигуристами, а также сообщила, что ателье продолжает работать со спортсменами из других стран.

«Китай – на данный момент главное иностранное направление нашего ателье. Сейчас отправили туда 13 костюмов. Посмотрим, как оно дальше пойдёт, поскольку всё шьётся дистанционно. Есть не только китайские спортсмены, но и фигуристы из других стран. Продолжается ли сотрудничество в нынешней ситуации? Жизнь идёт дальше, и, если мы сильны в своём деле, почему бы и нет?» — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.