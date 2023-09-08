Дизайнер — о работе с фигуристами: иногда приходят и говорят: «Сделайте что-нибудь»

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала об особенностях работы с фигуристами. Евстигнеева подчеркнула, что спортсмены должны направлять дизайнеров в вопросе подготовки костюма для выступлений.

«О запросах по костюму. Конечно, я могу что-то предлагать, иногда приходят и говорят: «Сделайте что-нибудь». Но «что-нибудь» не может быть, это же не на вешалку делается, а на конкретного человека. И человек должен меня направить, сказать: «Хочу это», «Не хочу это»… Так как это индивидуальный пошив и мне нужно понимать, что хочет фигурист. Например, каждому человеку идёт определённый цвет. То, что мне сегодня нравится фиолетовый, не значит, что спортсмену подойдёт фиолетовый», — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.