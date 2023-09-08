Дизайнер — о работе с фигуристами: иногда приходят и говорят: «Сделайте что-нибудь»

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала об особенностях работы с фигуристами. Евстигнеева подчеркнула, что спортсмены должны направлять дизайнеров в вопросе подготовки костюма для выступлений.
«О запросах по костюму. Конечно, я могу что-то предлагать, иногда приходят и говорят: «Сделайте что-нибудь». Но «что-нибудь» не может быть, это же не на вешалку делается, а на конкретного человека. И человек должен меня направить, сказать: «Хочу это», «Не хочу это»… Так как это индивидуальный пошив и мне нужно понимать, что хочет фигурист. Например, каждому человеку идёт определённый цвет. То, что мне сегодня нравится фиолетовый, не значит, что спортсмену подойдёт фиолетовый», — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
- 8 сентября 2023
-
16:08
-
16:05
-
15:56
-
15:40
-
15:29
-
15:22
-
15:18
-
15:15
-
15:05
-
14:02
-
09:51
- 7 сентября 2023
-
19:21
-
18:31
-
14:54
-
11:11
-
11:09
- 6 сентября 2023
-
21:44
-
20:16
-
19:51
-
18:51
-
17:20
-
16:23
-
16:08
-
15:06
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:49
-
13:17
-
11:59
-
11:45
-
11:10
-
01:19
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
20:44