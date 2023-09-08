Траньков — о побеге Горбачёвой: есть вопросы к родителям, к опеке, к надзорным органам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о нашумевшей истории с 16-летней фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая не пришла домой с тренировки и её сутки искали в Москве.

«У меня очень много вопросов к родителям этой девочки и как так всё получилось. И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живёт с тренером, а не с мамой. Для меня уже тогда был вопрос, а где там опека, куда она смотрит и как это так. Тренер тоже юная очень. Если девочка с девяти лет у неё живёт — в 22 года она буквально стала мамой.

С одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, у меня есть вопросы и к родителям, и к опеке, и к надзорным органам тоже», — сказал Траньков в интервью «ОК на связи!»