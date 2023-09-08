Дизайнер — о платье для китайской фигуристки: использовалось боа из пуха страуса

Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о материалах, которые использовала в работе над костюмом китайской фигуристки для программы «Холодное сердце».

«При создании того костюма использовалось боа из пуха страуса. Маленьким, в принципе, всё можно, а когда это уже уровень профессионального спорта, нужно, чтобы ничего не отвалилось, чтобы было удобно», — сказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Фото: из личного архива Марии Евстигнеевой

Ранее Евстигнеева рассказала о параллельной подготовке нарядов для итальянской фигуристки Каролины Костнер и российской спортсменки Ксении Столбовой, а также раскрыла детали процесса работы над костюмом фигуриста Евгения Семененко для произвольной программы «Мастер и Маргарита».