Анастасия Губанова лидирует после короткой программы на турнире в Бергамо

Чемпионка Европы 20-летняя грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, лидирует после короткой программы на турнире Lombardia Trophy в Бергамо (Италия).
Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, представляющая Польшу, занимает четвёртое место. Ещё одна экс-россиянка Алина Урушадзе, которая выступает под флагом Грузии, находится на седьмой позиции.
Фигурное катание. Lombardia Trophy. Бергамо, Италия
Короткая программа, женщины
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,65 балла.
2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 63,27.
3. Хана Ёсида (Япония) – 62,54.
4. Екатерина Куракова (Польша) – 62,00.
5. Ава Мари Зиглер (США) – 60,26.
6. Нина Петрыкина (Эстония) – 55,21.
7. Алина Урушадзе (Грузия) – 54,11.
8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 53,96.
9. Ким Со Ён (Южная Корея) – 53,71.
10. Янна Юркинен (Финляндия) – 53,62.
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