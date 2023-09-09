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Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих наставниках

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих наставниках
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова на детском форуме «Машук», специальным гостем которого она стала, рассказала о своих наставниках.

В этом году форум «Машук» был посвящен шефству, интеллектуальному, спортивно-оздоровительному, творческому и реверсивному наставничеству.

«Про наставников могу сказать: мне кажется, в жизни каждого человека нет какого-то одного наставника. Может быть, определённый человек, который больше всего вложил. Но всё равно — это и наши родители являются нашими наставниками, и наши тренеры, и учителя в школе. Абсолютно в каждой сфере, куда бы мы ни пошли, всегда есть человек, который нас направляет, чему-то учит, от которого мы черпаем свои знания. И это всегда будет наставник», — сказала Щербакова на форуме.

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