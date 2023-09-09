Анастасия Губанова стала победительницей челленджера Lombardia Trophy

Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, одержала победу на турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy. По сумме выступления в двух программах ученица Евгения Рукавицына набрала 185,60 балла. Второй стала представительница Японии Хана Ёсида, получившая от судей на 0,15 балла меньше. Отметим, что именно Ёсида выиграла произвольную программу, в которой Губанова показала только четвёртый результат.

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

Женщины

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 185,60.

2. Хана Ёсида (Япония) – 185,45.

3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 180,78.

4. Екатерина Куракова (Польша) – 178,62.

5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 163,42.

6. Ава Мари Зиглер (США) – 157,39.