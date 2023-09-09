Анастасия Губанова стала победительницей челленджера Lombardia Trophy
Поделиться
Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, одержала победу на турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy. По сумме выступления в двух программах ученица Евгения Рукавицына набрала 185,60 балла. Второй стала представительница Японии Хана Ёсида, получившая от судей на 0,15 балла меньше. Отметим, что именно Ёсида выиграла произвольную программу, в которой Губанова показала только четвёртый результат.
Фигурное катание. Lombardia Trophy. Бергамо, Италия
Женщины
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 185,60.
2. Хана Ёсида (Япония) – 185,45.
3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 180,78.
4. Екатерина Куракова (Польша) – 178,62.
5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 163,42.
6. Ава Мари Зиглер (США) – 157,39.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
22:33
-
20:41
- 8 сентября 2023
-
21:39
-
20:22
-
16:55
-
16:43
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
15:56
-
15:40
-
15:29
-
15:22
-
15:18
-
15:15
-
15:05
-
14:02
-
09:51
- 7 сентября 2023
-
19:21
-
18:31
-
14:54
-
11:11
-
11:09
- 6 сентября 2023
-
21:44
-
20:16
-
19:51
-
18:51
-
17:20
-
16:23
-
16:08
-
15:06
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:49
Партнерский контент