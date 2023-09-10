Мама Алины Горбачёвой рассказала, почему сейчас почти не видится с дочерью

Мама российской фигуристки Алины Горбачёвой Екатерина рассказала, почему сейчас практически не видится с дочерью.

Напомним, 28 августа 16-летняя спортсменка сбежала после тренировки, на следующий день её мать подала заявление в полицию. Горбачёву обнаружили вечером 29 августа в одном из московских торговых центров. Позже фигуристка рассказала, что её побег никак не связан со спортом и конфликтом с тренером, Софьей Федченко, у которой девочка живёт с девяти лет.

«Вопросы по подготовке лучше задать тренеру, она же её готовит. Я её сейчас особо не вижу. Алина занимается подготовкой целыми днями, занята. Мы общаемся, но очень мало из‑за её занятости», — приводит слова мамы Горбачёвой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Алина Горбачёва планирует в октябре выступить на ледовом шоу в Китае.