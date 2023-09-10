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Ученик Тутберидзе Эгадзе, выступающий за Грузию, взял серебро на турнире Lombardia Trophy

Ученик Тутберидзе Эгадзе, выступающий за Грузию, взял серебро на турнире Lombardia Trophy
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Ученик Этери Тутберидзе, российского тренера по фигурному катанию, грузинский фигурист Ника Эгадзе стал вторым на турнире Lombardia Trophy. 21-летний спортсмен по ходу выступления установил личный рекорд в произвольной программе, а также добился лучшего результата в карьере по сумме обеих программ: Эгадзе набрал 243,35 баллов.

Ника Эгадзе обошёл американца Эндрю Торгашева, выигравшего бронзу турнира, более чем на десять баллов. Представитель США по сумме программ набрал 233,26 баллов. Золото турнира выиграл японец Юма Кагияма, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, который набрал суммарно 265,59 баллов.

Lombardia Trophy. Мужское одиночное катание. Результаты

1. Юма Кагияма (Япония) — 265,59
2. Ника Эгадзе (Грузия) — 243,35
3. Эндрю Торгашев (США) — 233,26

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