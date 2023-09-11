«‎Тяжелее даётся тодес».‎ Косторная — о сложностях в парном катании

Российская фигуристка Алёна Косторная, перешедшая из одиночного разряда в парное катание, рассказала о проблемных элементах этой дисциплины, а также анонсировала планирующиеся выступления.
«Таких нет (парных элементов. – Прим. «Чемпионата»), мне нравятся все. Нравятся поддержки, нравится делать выбросы — когда я с них не падаю, разумеется. Тяжелее даётся тодес, особенно если он «назад — внутрь».
Конёк слетает с ребра. Мне пока ещё тяжело найти в тодесе нужное положение тела так, чтобы оно получалось автоматически. Это как стрелять в одну точку. Нужно одновременно контролировать очень много вещей: где правильно сесть, когда начать «вырастать», в какую сторону начать «вырастать», как надавить коньком на лёд… Под конец программы становится уже совсем не до этого, но, если зайти в тодес кое-как, закончишь его на попе. Такое не всегда, но случается.
До конца декабря будем целиком и полностью сосредоточены на тренировках и соревнованиях. А вот после чемпионата России такие планы есть. По нашим предварительным договорённостям, это будет «Золушка», где мне предстоит катать фею-крёстную, и потом ещё Красная Шапочка — в том же спектакле», – рассказала Косторная в интервью «RT на русском».
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