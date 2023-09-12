Софья Федченко: в побеге Алины Горбачёвой считаю себя виноватой на сто процентов

Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачёвой, раскрыла подробности событий, предшествовавших побегу 16-летней спортсменки.

«Считаю себя на сто процентов виноватой в её импульсивном поступке. У нас был конфликт — бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту. После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся её проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за её жизнь и здоровье, если не соблюдаются определённые правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет. Но что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельную квартиру, предварительно поставив в известность маму», — приводит слова Федченко Sport24.

Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа текущего года. Спортсменка покинула тренировку, но не вернулась домой. На следующий день фигуристка была обнаружена в кинотеатре одного из торговых центров Москвы.