Юлия Караулова – о пении фигуристок: я не против, почему бы и нет?

Певица Юлиана Караулова высказалась о том, что российские фигуристки пробуют себя в музыке.



«Честно скажу, я не слышала эти треки. Но я не против, почему бы и нет? Я закончила Гнесинку и певица по образованию? Но я же каталась в проекте «Ледниковый период». Тоже там была практически фигуристкой. Поэтому, мне кажется, если у человека есть желание, возможность попробовать себя в чем-то новом, и ему это доставляет удовольствие, почему бы и нет.



Другой вопрос, если со временем человек понимает, что это не находит определённый отклик, что это не его, то значит он просто дальше не идет по этому пути, но он хотя бы знает, что попробовал. Если очень хотелось, если у человека была такая мечта, я не против.

Я не ханжа, и мне кажется, что с одной стороны, безусловно, всё всегда должно быть профессионально, но все мы с чего-то начинали, все мы проходили определенный путь, и нужно, наверное, быть в каких-то вещах снисходительнее друг к другу», — сказала Караулова в «Подкаст.Лаб».



Александра Трусова записала песню под названием «Два крыла». 19-летняя фигуристка сняла на неё клип и даже выступила с прокатом на Дне Московского спорта.



Также свои способности в пении попробовала Алина Загитова, которая выступила вместе с певицей Zivert в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание».



Евгения Медведева приняла участие в музыкальном шоу «Маска». Двукратная чемпионка мира в костюме шаурмы спела три песни: «Маршрутку» из репертуара группы IOWA, «Невеста» Глюкозы и «Самая лучшая» от Анжелики Варум и группы «Сливки».