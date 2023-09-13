«Желаю крепкого-крепкого здоровья». Костомаров поблагодарил поклонников за поддержку
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку.
Напомним, в конце августа текущего года Костомаров появился на льду перед зрителями впервые после болезни и операций. Позже фигурист в своих соцсетях опубликовал видео с того мероприятия.
«Я могу видеть вас, я могу слышать вас, чувствовать. Спасибо вам огромное за поддержку, за любовь, за то, что поддерживали меня на протяжении всего этого трудного времени, спасибо моей любимой жене, родителям, брату, всем близким и нашему любимому зрителю. Всем желаю крепкого‑крепкого здоровья», — сказал Костомаров.
Сейчас Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций.
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