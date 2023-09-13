Елизавета Худайбердиева поступила в магистратуру Российского университета спорта

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, сообщила, что поступила в магистратуру Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма («ГЦОЛИФК»).

20-летняя спортсменка опубликовала в соцсетях приказ о зачислении на курс с 1 октября. Худайбердиева будет учиться на заочном отделении по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». Срок обучения составляет 2,5 года.

«А меня, кстати, тоже можно официально поздравить», — написала Худайбердиева на приказе.

В танцевальном дуэте с Базиным Худайбердиева — чемпионка России 2023 года и бронзовый призёр чемпионата России — 2022.