Стали известны стартовые номера фигуристов сборной России на контрольных прокатах

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в соцсетях объявила стартовые номера фигуристов сборной России на контрольных прокатах. Выступления пройдут 16 и 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Контрольные прокаты. Одиночное женское катание

1. Анастасия Зинина

2. Софья Муравьева

3. Майя Хромых

4. Камила Валиева

5. Аделия Петросян

6. Софья Акатьева

7. Алина Горбачева

8. Елизавета Туктамышева

9. Вероника Жилина

10. Ксения Синицына

Контрольные прокаты. Одиночное мужское катание

1. Петр Гуменник

2. Марк Кондратюк

3. Макар Игнатов

4. Александр Самарин

5. Григорий Фёдоров

6. Глеб Лутфуллин

7. Артём Ковалёв

8. Андрей Мозалёв

9. Матвей Ветлугин

10. Илья Яблоков

11. Евгений Семененко

12. Дмитрий Алиев

Контрольные прокаты. Спортивные пары

1. Карина Акопова/Никита Рахманин

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

4. Таисия Собинина/Денис Ходыкин

5. Алёна Косторная/Георгий Куница

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

7. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

8. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

9. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

Контрольные прокаты. Танцевальные дуэты

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

5. Александра Степанова/Иван Букин

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов

7. Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко

8. Александра Прокопец/Александр Васькович

9. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный