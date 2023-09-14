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Вероника Яметова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за серьёзной травмы

Вероника Яметова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за серьёзной травмы
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Елена Левковец, тренер фигуристки Вероники Яметовой, сообщила, что спортсменка не примет участия в контрольных прокатах сборной России из-за травмы ноги.

«Пробили на льду ногу коньком, всего два дня назад вернулись к тренировкам. Повреждение было серьёзное, поэтому выступить никак не получалось. Но рентген показал, что кость цела», — приводит слова Левковец «РИА Новости Спорт».

В прошлом сезоне 16-летняя Яметова стала серебряным призёром этапа Гран-при России в Казани, а также заняла седьмое место на чемпионате России.

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16 и 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Ранее стало известно расписание прокатов, а также стартовые номера фигуристов.

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