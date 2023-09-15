Индийский фигурист получил 0 баллов за технику в короткой программе на юниорском Гран-при

Индийский фигурист Симар Баджадж, выступающий в мужском одиночном катании, получил 0 баллов за технику в короткой программе на Грн-при среди юниоров.

Спортсмен не смог набрать баллов ни за один элемент программы. Судьи выставили 16-летнему индийскому фигуристу баллы только за композицию, представление и мастерство катания. В общей сложности Симар Баджадж набрал за короткую программу 5,51 балла. По итогам короткой программы фигурист из Индии занял последнее место.

Напомним, четвёртый этап Гран-при по фигурном катанию среди юниоров сезона-2023/2024 проходит с 13 по 16 сентября в Осаке (Япония). Сегодня, 15 сентября, юноши выступят с произвольными программами, а девушки представят свои короткие программы.