Индийский фигурист получил 0 баллов за технику в короткой программе на юниорском Гран-при
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Индийский фигурист Симар Баджадж, выступающий в мужском одиночном катании, получил 0 баллов за технику в короткой программе на Грн-при среди юниоров.
Спортсмен не смог набрать баллов ни за один элемент программы. Судьи выставили 16-летнему индийскому фигуристу баллы только за композицию, представление и мастерство катания. В общей сложности Симар Баджадж набрал за короткую программу 5,51 балла. По итогам короткой программы фигурист из Индии занял последнее место.
Напомним, четвёртый этап Гран-при по фигурном катанию среди юниоров сезона-2023/2024 проходит с 13 по 16 сентября в Осаке (Япония). Сегодня, 15 сентября, юноши выступят с произвольными программами, а девушки представят свои короткие программы.
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