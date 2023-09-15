Авербух: позиция Дробязко по отношению к России заслуживает уважения

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о ситуации с литовским гражданством фигуристки Маргариты Дробязко.
Напомним, летом текущего года МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России. При этом департамент госбезопасности Литвы не счёл Дробязко «угрозой для страны». Накануне Дробязко в открытом письме обратилась к членам комиссии по делам гражданства Литвы, в котором заявила, что не станет отказываться от России, чтобы сохранить литовский паспорт.
«Маргарита и Повилас Ванагас всю свою постспортивную карьеру сделали благодаря России, выступали больше 12 лет в моих шоу, являются многократными участниками «Ледникового периода». Наша страна очень многое им дала с точки зрения зрителей, заработка. Последние годы они также работают в России с Татьяной Навкой. Считаю, что позиция Дробязко — честная по отношению к той стране, благодаря которой сложилась её жизнь после спорта.
Даже во время своих выступлений Дробязко и Ванагас всегда тренировались в России под руководством российских тренеров Елены Масленниковой и Елены Анатольевны Чайковской. Поэтому позиция Маргариты заслуживает уважения, это достойно по отношению к тем коллегам‑россиянам, которые работали на её благо. А их страна в это время только созерцала и как максимум выдавала экипировку на Олимпийские игры», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
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