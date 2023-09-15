Документальный фильм о Евгении Медведевой выйдет в кино 23 ноября

Документальный фильм «Медведева против Медведевой» о двукратной чемпионке мира и Европы в женском одиночном катании российской фигуристке Евгении Медведевой выйдет в российский прокат 23 ноября, сообщает Proficinema.
Напомним, съёмки картины начались в мае 2019 года и продолжались четыре года. Премьерный показ документального фильма состоялся 8 июля 2023 года в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. В фильме повествуется о первых шагах Медведевой в спорте, сложных периодах в жизни и в карьере, о работе с Этери Тутберидзе и переживаниях, через которые приходится проходить спортсменам.
Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.
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