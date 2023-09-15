Валиева в конце сентября по видеосвязи примет участие в заседании CAS по допинговому делу

Российская фигуристка Камила Валиева по видеосвязи примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), которое состоится 26-28 сентября. 29 сентября будет дополнительным днём в случае возникновения сложностей. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Также стало известно об утверждении судей на процесс по допинговому делу спортсменки. Валиева самостоятельно номинировала юриста из Франции Матье Мезоннев в качестве одного из судей. Также на процессе арбитром назначен американец Джеффри Мишкин (сторона ISU и ВАДА), а в качестве председателя выступит представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
Сообщается, что дата вынесения окончательного вердикта пока неизвестна. Однако CAS уже объявил, что он будет окончательным и обязательным к исполнению, а подать апелляцию стороны смогут только в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченному кругу вопросов.
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