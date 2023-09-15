Энберт: Косторной предстоит большой путь в изучении парных элементов, а Кунице — в катании

Российский фигурист Александр Энберт поделился ожиданиями от выступлений пары Алёны Косторной и Георгия Куницы.

«Они уже успели выйти на неплохой уровень, выучить элементы. В межсезонье они показывали короткую программу, судя по их прокату, произвольная тоже должна быть неплохая. Пока что я думаю, что мы просто увидим классный дебют классной одиночницы в парном катании. Конечно, они пока что не смогут навязать борьбу тем же Мишиной/Галлямову и Бойковой/Козловскому — это просто невозможно за такой короткий период. Дело не в Косторной и Кунице, а в том, что невозможно прийти в новый вид и за год приблизиться к парам мирового уровня.

Я думаю, что Алёне ещё предстоит большой путь в изучении парных элементов, а Гоше — в катании. Алёна всем нам помнится как одиночница с невероятным уровнем владения коньком, поэтому Гоше предстоит большой путь, чтобы начать кататься так же легко, как Алёна. Но я думаю, здесь их интересы сливаются, и Гоша помогает Алёне освоить парные элементы, а Алёна помогает Гоше освоить технику катания. У ребят много работы, но, судя по всему, они двигаются вперёд неплохими темпами. Мне будет очень интересно увидеть их дебют на контрольных прокатах», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.