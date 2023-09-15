Александр Энберт: иногда с недоумением наблюдаю за происходящим в танцах на льду

Российский фигурист Александр Энберт высказался о ситуации в танцах на льду и распаде российских дуэтов в межсезонье.

«Я иногда с недоумением наблюдаю за происходящим в танцах на льду. Причём исторически сложилось так, что танцы на льду — более консервативный вид спорта в плане сохранения пары. Те же Боброва/Соловьёв, Степанова/Букин вместе катались с детства. Не знаю, почему всё так произошло за один сезон. Возможно, потому что случился массовый уход топ-пар, и молодые пары оказались в ощущении, что каждый из них может занять их место. Вместо планомерной работы, которая могла бы привести их к топ-местам, многие из них решили найти партнёра получше. Не знаю, насколько это правильная стратегия. Обычно в таких ситуациях все продолжают кататься со своими партнёрами и стараются занять позицию повыше за счёт скатанности, за счёт системной работы. Но у нас получилось так, что Синицина/Кацалапов приостановили карьеру, Загорски/Гурейро завершили, Дэвис/Смолкин уехали. Возможно, такое резкое изменение ситуации в сборной послужило причиной таким экстренным перестановкам.

Но а так, распады некоторых пар мне непонятны, непонятны перспективы каждого из партнёров. Если кто-то распадался с перспективой стать лучше, сильнее и выше, то у некоторых всё хаотично происходило, как будто бы распад ради распада, а не распад ради движения вперёд. Честно, в танцах на льду мотивация действий некоторых дуэтов мне непонятна совершенно», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.