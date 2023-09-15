«Зрелищности станет поменьше». Энберт — об отсутствии Трусовой и Щербаковой на турнирах

Российский фигурист Александр Энберт выразил мнение, что отсутствие фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой на турнирах отразится на интересе к женскому одиночному катанию.

«Конечно, отсутствие Трусовой и Щербаковой скажется на интересе, потому что и Саша, и Аня — великие спортсменки, которые на протяжение многих лет задавали темп: Саша — в прыжковых элементах, Аня — в красоте и пластичности, но не отставая в контенте очень сильно. Понятно, что зрелищности станет поменьше, но, опять же, Акатьева, Петросян готовы занимать любые освободившиеся места. Прошлые чемпионат России и финал Гран-при России показали, что они готовы не просто на словах, а на деле.

Конечно, хотелось бы снова посмотреть на пять четверных Саши — это челлендж, которого ты всегда ждёшь. Но пока из последних интервью сложно понять, увидим ли мы Сашу на соревнованиях. Наверное, мы увидим её в шоу. Но это нормальный процесс. Так же и с Алиной Загитовой и Женей Медведевой было: мы хотели наблюдать их программы, их борьбу ещё и ещё, но они приостановили свою спортивную карьеру. Пришли Косторная, Трусова, Щербакова, Валиева — мы следили за их борьбой. Сейчас снова всё меняется: кто-то остаётся, кто-то приходит новый. Надеюсь, что мы ещё увидим Сашу и Аню на соревнованиях, но пока есть что есть», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.