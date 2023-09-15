Александр Энберт: Туктамышевой и Валиевой будет сложно удержать лидерские позиции

Российский фигурист Александр Энберт высказался о перспективах Елизаветы Туктамышевой и Камилы Валиевой в предстоящем сезоне.

«Лиза была с нами в Сочи, показывала свой прекрасный аксель в три с половиной оборота. Конечно, когда ты видишь такой аксель, тебе кажется, что она может бороться с кем угодно. Но всё-таки, наверное, опыт последних лет в женском одиночном катании в России показывает, что молодые фигуристки довольно быстро завоёвывают места фигуристок старше их. Думаю, что Туктамышевой и Валиевой будет сложно удержать лидерские позиции, при всей красоте их катания, при всей сложности элементов. Конечно, молодые фигуристки напористые, дерзкие, со сложным контентом, тоже прекрасным катанием будут давить очень сильно. Лизе и Камиле будет очень сложно, но если у них всё получится, то я буду очень рад. Как болельщику мне будет очень интересно следить за этой борьбой. Но программы Лизы и Камилы, вне зависимости от того, какие места они занимают — это всегда произведения искусства, за ними всегда интересно наблюдать», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.