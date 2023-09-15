Фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым фигуристка Маргарита Дробязко, выступавшая в танцах на льду, была лишена литовского гражданства, предоставленного в исключительном порядке.

«Президент подписал указ», — приводит слова советника президента Ридаса Ясюлёниса BNS.

Накануне Комиссия по делам гражданства рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства, сославшись на публично выраженную спортсменкой поддержку политики России. Сама Маргарита в открытом письме заявила, что, видимо, такой поддержкой в Литве считают выступление в детских ледовых спектаклях. Также фигуристка отказалась сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, в которой она родилась.

Дробязко получила литовское гражданство после распада СССР, фигуристка представляла Литву на различных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры, выступая в танцевальном дуэте вместе с мужем Повиласом Ванагасом. Лишение Дробязко гражданства Литвы прошло по новым поправкам в соответствующий закон, в котором говорится о людях, угрожающих безопасности страны. Маргарита выступает в шоу внесённой в санкционные списки Татьяны Навки, которая является супругой пресс-секретаря президента России.