Тарасова — о лишении Дробязко гражданства Литвы: им надо стыдиться того, что сделали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала правительство Литвы за решение лишить гражданства Маргариту Дробязко, которая после распада СССР выступала в танцевальном дуэте с мужем Повиласом Ванагасом.

Год назад Дробязко и Ванагаса лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Им надо стыдиться того, что они сделали. Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, будь они прокляты. Маргарита Дробязко нужна всему миру, она может работать во всём мире. Это высокий профессионал, весь мир её знает по фамилии, имени и отчеству. И вряд ли кто-то запомнил, из какой она страны», — приводит слова Тарасовой ТАСС.