Железняков — о слушаниях по делу Валиевой: будут делать всё, чтобы наказать

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, высказался о предстоящих в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Слушания пройдут с 26 по 29 сентября в Лозанне (Швейцария) в закрытом формате. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. На процесс назначен американский судья.
«Я думаю, что будут делать всё, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается всё, чтобы дискредитировать Россию, российских спортсменов, а в данном случае – Камилу Валиеву. Должны быть люди и с нашей стороны, и с их. А так получается нечестная игра, в одни ворота. Но я нисколько не удивлён», – приводит слова Железнякова Metaratings.
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