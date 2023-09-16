Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на ЧЕ в Каунасе

Президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис заявил, что лучшую пару в истории страны в танцах на льду – Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса (двукратные призёры чемпионата Европы, призёры ЧМ) — не пустят на домашний ЧЕ-2024, который состоится в Каунасе.

Напомним, год назад Дробязко и Ванагаса лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. А в середине сентября 2023 года стало известно, что Дробязко лишают литовского гражданства.

«Никто не может отрицать вклад в историю нашей лучшей пары всех времён. Немного обидно, что они не смогут приехать на домашний чемпионат Европы. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати. Я не судья и тем более не моральный судья. Федерация очень чётко выразила свою позицию – никаких двусмысленностей в отношении Украины», — приводит слова Ясутиса Respublika.lt.