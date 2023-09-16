Каори Сакамото с огромным преимуществом выиграла первый официальный турнир в сезоне

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото одержала уверенную победу на первом турнире в сезоне-2023/2024. Японка выиграла соревнования серии «челленджер» Autumn Classic International, которые проходят в Монреале (Канада).
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Монреаль, Канада
Женщины. Итоги
1. Каори Сакамото (Япония) – 203,20 балла.
2. Кайя Руйтер (Канада) – 172,68.
3. Жюстин Миклетт (Канада) – 169,24.
4. Одри Шин (США) — 169,04.
5. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 163,26.
6. Моне Чиба (Япония) — 160,25.
7. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 139,87.
8. Элизабет Гервиц (Израиль) — 134,71.
9. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины) — 128,93.
10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 125,56.
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