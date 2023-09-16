Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Каори Сакамото с огромным преимуществом выиграла первый официальный турнир в сезоне

Каори Сакамото с огромным преимуществом выиграла первый официальный турнир в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото одержала уверенную победу на первом турнире в сезоне-2023/2024. Японка выиграла соревнования серии «челленджер» Autumn Classic International, которые проходят в Монреале (Канада).

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Монреаль, Канада
Женщины. Итоги

1. Каори Сакамото (Япония) – 203,20 балла.
2. Кайя Руйтер (Канада) – 172,68.
3. Жюстин Миклетт (Канада) – 169,24.
4. Одри Шин (США) — 169,04.
5. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 163,26.
6. Моне Чиба (Япония) — 160,25.
7. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 139,87.
8. Элизабет Гервиц (Израиль) — 134,71.
9. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины) — 128,93.
10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 125,56.

Материалы по теме
В фигурке стартует новый сезон — скоро увидим новые программы. Контрольные прокаты LIVE!
Live
В фигурке стартует новый сезон — скоро увидим новые программы. Контрольные прокаты LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android