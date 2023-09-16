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Каори Сакамото с огромным преимуществом выиграла первый официальный турнир в сезоне

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото одержала уверенную победу на первом турнире в сезоне-2023/2024. Японка выиграла соревнования серии «челленджер» Autumn Classic International, которые проходят в Монреале (Канада).

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Autumn Classic International. Монреаль, Канада

Женщины. Итоги

1. Каори Сакамото (Япония) – 203,20 балла.

2. Кайя Руйтер (Канада) – 172,68.

3. Жюстин Миклетт (Канада) – 169,24.

4. Одри Шин (США) — 169,04.

5. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 163,26.

6. Моне Чиба (Япония) — 160,25.

7. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 139,87.

8. Элизабет Гервиц (Израиль) — 134,71.

9. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины) — 128,93.

10. Элишка Бржезинова (Чехия) — 125,56.