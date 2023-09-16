«Рассказываем историю нашего романа». Худайбердиева и Базин — о программе

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о своей программе на контрольных прокатах сборной России.

«На самом деле очень быстро время пролетело», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Целый месяц провели в Сочи. Июль у нас был суперактивным, в активной фазе были сборы. Вышли в середине июня на тренировки в Москве, и, честно говоря, с начала августа уже мысли были, что месяц до прокатов. Так что межсезонье пролетело быстро», — сказала Худайбердиева.

«Джексон? В соцсетях выкладывали, мы просто решили потанцевать на разминке и засняли это. Там были ребята-танцоры из-за границы, и мы решили покататься просто для себя. Вторую часть нашей программы, Kiss, нашла Лиза, принесла на тренировку, и я сразу сказал, что это то, что надо. От диско мы решили отойти, потому что диско мы уже катали. А первую часть Александр Вячеславович Жулин принёс… Мы оба на вечернике, обычные люди. Сначала танцуем медляк, а потом зажгли», — отметил Базин.

«Общая тема — что я без ума от него, это первая часть. А вторая — он говорит, что я должна быть просто классной. Необязательно быть богатой или суперкрасоткой, просто будь моей девчонкой. Мы рассказываем историю нашего романа, скажем так», — сказала Худайбердиева.