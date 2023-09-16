Степанова: мы с Букиным изначально не собирались заканчивать, просто никто в это не верил

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались об участии в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Мы изначально не собирались заканчивать, просто никто в это не верил. Мы очень хотели, очень ждали сегодняшнего дня», — сказала Степанова в эфире Первого канала.

«Хочу поблагодарить всех. Спасибо огромное всем, кто ждал и верил, было очень приятно выступать сегодня здесь. У нас с Сашей очень дружественные, братские отношения, мы друг друга уважаем и любим», — сказал Букин.

Напомним, контрольные прокаты фигуристов национальной команды России проходят 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.