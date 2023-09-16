Степанова: мы с Букиным изначально не собирались заканчивать, просто никто в это не верил
Поделиться
Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались об участии в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
«Мы изначально не собирались заканчивать, просто никто в это не верил. Мы очень хотели, очень ждали сегодняшнего дня», — сказала Степанова в эфире Первого канала.
«Хочу поблагодарить всех. Спасибо огромное всем, кто ждал и верил, было очень приятно выступать сегодня здесь. У нас с Сашей очень дружественные, братские отношения, мы друг друга уважаем и любим», — сказал Букин.
Напомним, контрольные прокаты фигуристов национальной команды России проходят 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:14
-
16:12
-
16:07
-
16:02
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:44
-
15:39
-
15:37
-
15:23
-
15:19
-
15:14
-
15:04
-
14:55
-
14:47
-
14:41
-
14:41
-
14:25
-
14:25
-
12:35
-
11:20
-
09:44
-
09:34
- 15 сентября 2023
-
22:29
-
21:26
-
21:03
-
18:55
-
18:38
-
17:37
-
15:45
Партнерский контент