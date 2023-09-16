Миронова и Устенко — о своём ритм-танце: на поверхности лежит Майкл Джексон

Российский танцевальный дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились впечатлениями от своего ритм-танца на контрольных прокатах сборной России.
Миронова. Это попурри из разных очень зажигательных треков. Попытались передать атмосферу 80-х по максимуму. Сегодня не всё получилось по моей части, за что извиняюсь.
Устенко. От старта к старту будем показывать более богатые образы 80-х, это всё-таки были первые контрольные прокаты, чтобы посмотрели вы на нас, указали нам на ошибки и мы их исправили. Справились на 80 процентов, работаем дальше.
Миронова. На весь ли сезон костюмы? Посмотрим, не уверены. Цели на сезон — чистые прокаты, это самое главное. А дальше уже смотреть, как будет, развиваться.
Устенко. От старта к старту совершенствоваться и ни на кого не смотреть. Это самое важное.
Миронова. Выбор музыки? Я старалась искать оригинальное, незаезженное, чтобы не было повторений среди других пар. По-моему, получилось хорошее сочетание.
Устенко. На поверхности лежит Майкл Джексон. Чтобы не брать Майкла Джейсона, копнуть чуть ниже, нам пришлось много музыки переслушать — в частности, Кате. Мы выбрали интересные, на наш взгляд, треки, которые не слушает каждый второй, чтобы не выходили на старт с одинаковой музыкой. Постарались выбрать интересную, необычную, в нашем стиле музыку.
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