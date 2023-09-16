«Не могу выдержать столько эмоций». Букин расчувствовался после возвращения на лёд

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин эмоционально прокомментировали первое официальное выступление после большого перерыва, во время которого Степанова стала мамой. Фигуристы представили свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России.

Букин. Не знаю, как передать ощущения! Невероятные ощущения, невыносимо для меня, не могу выдержать столько эмоций. Надо Саше отдать, а то она спокойно стоит. Да соскучились мы! По вам, по зрителю, по выступлениям, по судьям, по соревнованиям, по всему соскучились. Очень понятны эмоции. Представьте, когда вы очень по кому-то скучали и вот вы его видите, вот он подъезжает. И ты его обнимаешь. Вот такие ощущения, безумные какие-то! Вот, манифест закончен.

Степанова. Всё отлично, просто нервничала перед прокатом, долгий был перерыв. Правильно Ваня говорит — соскучились. Но всё равно ты выходишь и немного нервничаешь. Соскучился, но переживаешь.

Букин. 100% нервы были. Это «Мегаспорт», это всегда тёплый зритель, которого хочется всегда радовать. Перед этим тоже рождается ответственность. Ты хочешь не только выступить хорошо, вместе, но и порадовать зрителя. Это очень большая ответственность. А когда год не выступал… Переживания есть, понятное дело. Мы соскучились, давно этого не видели, давно именно в этой атмосфере не были.

Степанова. Крутой очень день, было волнительно и радостно одновременно. Такие эмоции смешанные. Очень рада, что вышли, что увидели зрителей, что они даже вставали после нашего проката. Это круто. Как войти в такую хорошую форму? Не есть, вот и всё. Нет времени, забываешь. А потом, когда нагрузки начинаются, приходится тренироваться и не есть. Но в пределах разумного, конечно.