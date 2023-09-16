Трусова, Рудковская и сын Плющенко присутствуют на контрольных прокатах сборной России
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова, совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская и сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр посетили контрольные прокаты национальной команды России в Москве. Они следят за выступлениями фигуристов с трибун дворца спорта «Мегаспорт».
Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурном катанию проходят в Москве 16 и 17 сентября.
Ранее стало известно, что Александра Трусова пропустит контрольные прокаты национальной команды. Об участии 19-летней российской фигуристки в новом сезоне, который стартует 13 октября этапом Гран-при России в Уфе, ничего не сообщалось.
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