Туктамышева: не скучно выступать без ровесниц. Все девочки в сборной России замечательные

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась мнением о фигуристках сборной России после выступления на контрольных прокатах национальной команды.

«Нет, не скучно выступать без ровесниц. Есть потрясающие юные фигуристки, с которыми мне интересно соревноваться. Как я уже неоднократно говорила, мне очень импонирует Сонечка Акатьева, Аделия Петросян, и вообще все девочки замечательные», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурном катанию проходят во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 16 и 17 сентября. Сегодня, 16 сентября, фигуристки представляют короткую программу.