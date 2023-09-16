Туктамышева: не скучно выступать без ровесниц. Все девочки в сборной России замечательные
Поделиться
Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась мнением о фигуристках сборной России после выступления на контрольных прокатах национальной команды.
«Нет, не скучно выступать без ровесниц. Есть потрясающие юные фигуристки, с которыми мне интересно соревноваться. Как я уже неоднократно говорила, мне очень импонирует Сонечка Акатьева, Аделия Петросян, и вообще все девочки замечательные», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурном катанию проходят во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 16 и 17 сентября. Сегодня, 16 сентября, фигуристки представляют короткую программу.
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
18:03
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:21
-
17:14
-
17:10
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:14
-
16:12
-
16:07
-
16:02
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:44
-
15:39
-
15:37
-
15:23
-
15:19
-
15:14
-
15:04
-
14:55
-
14:47
-
14:41
-
14:41
-
14:25
Партнерский контент