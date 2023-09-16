Туктамышева: музыку для программы предложил Авербух, и она откликнулась трагичностью

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о выборе музыки для короткой программы. На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию Туктамышева выступила с программой под композицию «Небо я» группы Sounduk.

«Илья Авербух предложил эту музыку, и она откликнулась такой трагичностью. Программа вызывает больше эмоций, чем если что-то весёлое катать. Я сразу согласилась. Были другие варианты, но этот оказался самым удачным. Мне сейчас интересно раскрывать такие композиции», — сказала Туктамышева в микст-зоне после выступления на контрольных прокатах сборной России.

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурном катанию проходят в Москве 16 и 17 сентября.