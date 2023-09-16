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«Точно молчать не стану». Туктамышева высказалась об абьюзе в детском спорте

«Точно молчать не стану». Туктамышева высказалась об абьюзе в детском спорте
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о необходимости помощи юным фигуристам, с которыми жёстоко обращаются тренеры.

«Бывают тренеры, которые жёстко обращаются с детьми, но я через это не проходила, и на моих глазах это не происходило. Если я когда-то такое увижу, я точно молчать не стану. Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться куда-то за помощью, они действительно беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищёнными и нужными. Чтобы если не дай боже к ним силу прикладывают, чтобы они могли куда-то обратиться», — сказала Туктамышева в микст-зоне после выступления на контрольных прокатах сборной России.

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