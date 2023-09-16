Алина Горбачёва — о своём побеге и поисках: всё, что произошло со мной, в прошлом

Фигуристка Алина Горбачёва отказалась комментировать свой недавний побег в Москве, обернувшийся поисками в течение суток.

«Всё, что произошло со мной, в прошлом. Не хочу говорить про это. Давайте про настоящее. К повышенному вниманию я подготовилась, переживать не буду.

Есть зарубежные болельщики, с которыми общаюсь. Рада, что и там интересно наше фигурное катание.

У нас с тренером очень тёплые отношения, мне очень помогает её поддержка.

Почему назвала тренеров гестапо? Есть один блогер, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются. Хотела показать, что это совсем не так, тренеры у меня замечательные. Они меня поддерживают, любят и всегда готовы прийти на помощь.

Мама сегодня здесь. Помогает ли это? Я концентрируюсь на льду, на своей работе и не думаю, кто есть на арене. На льду я делаю работу, то, что мне нравится», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.