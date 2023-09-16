Косторная и Куница рассказали, под какой фамилией планируют выступать
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Алёна Косторная и Георгий Куница рассказали, как кататься вместе, будучи при этом мужем и женой.
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Косторная перешла в парное в начале 2023 года, а летом и вышла замуж за партнёра.
Косторная: Функционально намного труднее, чем казалось. Как найти того самого партнёра? Методом проб и ошибок. Огромного количество ошибок.
Куница: Мне очень повезло с партнёршей. Тренироваться с женой получается, иногда бывают сложности, но в целом всё хорошо.
Косторная: Все натяжные моменты в основном связаны с работой, с нашим любимым льдом. Оба нацелены на результат, поэтому тяжело. Менять фамилию? Безусловно, но у нас будет двойная. Косторные — это сила.
Куница: По новым законам РФ оба берут двойную фамилию.
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