Косторная и Куница рассказали, под какой фамилией планируют выступать

Алёна Косторная и Георгий Куница рассказали, как кататься вместе, будучи при этом мужем и женой.

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Косторная перешла в парное в начале 2023 года, а летом и вышла замуж за партнёра.

Косторная: Функционально намного труднее, чем казалось. Как найти того самого партнёра? Методом проб и ошибок. Огромного количество ошибок.

Куница: Мне очень повезло с партнёршей. Тренироваться с женой получается, иногда бывают сложности, но в целом всё хорошо.

Косторная: Все натяжные моменты в основном связаны с работой, с нашим любимым льдом. Оба нацелены на результат, поэтому тяжело. Менять фамилию? Безусловно, но у нас будет двойная. Косторные — это сила.

Куница: По новым законам РФ оба берут двойную фамилию.