Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ксения Синицына: настрой боевой, хочется кататься без травм и радовать зрителей

Ксения Синицына: настрой боевой, хочется кататься без травм и радовать зрителей
Комментарии

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, какой образ создаёт в новой короткой программе, поставленной под Nocturne No. 15 in F Minor и Op. 55 No. 1 от Daniel Barenboim.

«Образа конкретного нет, мы ставили по музыке, но в процессе мы придумали, что я хожу по подиуму, я модель, вся такая красивая, начинаю показ, потом, когда музыка становится агрессивной, у меня начинается борьба с судьбой, с жизненными обстоятельствами, но всё разрешается, заканчивается хорошо.

Настрой боевой, хочется кататься без травм и радовать зрителей своими программами целый сезон. Отсутствие международных стартов не лишило мотивации. Работаем в прежнем режиме, хочется делать это для себя, совершенствоваться в том, что я делаю, планирую усложнение», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Материалы по теме
Дебют Косторной прошёл не без ошибок. А что покажут новоявленные ученики Тутберидзе? LIVE
Live
Дебют Косторной прошёл не без ошибок. А что покажут новоявленные ученики Тутберидзе? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android