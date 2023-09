Ксения Синицына: настрой боевой, хочется кататься без травм и радовать зрителей

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, какой образ создаёт в новой короткой программе, поставленной под Nocturne No. 15 in F Minor и Op. 55 No. 1 от Daniel Barenboim.

«Образа конкретного нет, мы ставили по музыке, но в процессе мы придумали, что я хожу по подиуму, я модель, вся такая красивая, начинаю показ, потом, когда музыка становится агрессивной, у меня начинается борьба с судьбой, с жизненными обстоятельствами, но всё разрешается, заканчивается хорошо.

Настрой боевой, хочется кататься без травм и радовать зрителей своими программами целый сезон. Отсутствие международных стартов не лишило мотивации. Работаем в прежнем режиме, хочется делать это для себя, совершенствоваться в том, что я делаю, планирую усложнение», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.