Алёна Косторная: буду в трёх видах выступать, ещё танцы!

Фигуристка Алёна Косторная рассказала о впечатлениях о первом выступлении на контрольных прокатах сборной России в качестве представительницы парного катания.

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Косторная перешла в парное в начале 2023 года, а летом и вышла замуж за партнёра Георгия Куницу.

«Частично мы уже катали эту программу, поэтому не сказать, что было воодушевление. Но такого количества зрителей, конечно же, не было. Чуть-чуть было волнительно, но мы старались. Скучаю ли по одиночному катанию? Я ходила сейчас посмотреть, и мне предложили: на разминку выйдешь? (смеётся) Буду в трёх видах выступать, ещё танцы! Чего мелочиться? Сначала катаем танцы, потом катаюсь я, потом вместе, а потом Гоша один. Соединим вместе всё, что мы выучили.

Тройная подкрутка? Мы её перенесли, потом перестали её делать, потом опять переместили, попробовали с ней катать. Потом пришлось приостановить на время. И вот так кусками-кусками, но чтобы делать её на двух прокатах, начали недавно.

Эмоции смешанные — и радость, и некоторая печаль. Я так ждала этих эмоций радости, но не получила их в полной мере. Немножко разочарована этим. Не хватило своих же эмоций от своего выступления. Мои эмоции предвкушения настолько были велики, что перемкнули те эмоции радости от проката, потому что я была слишком сосредоточена на выполнении элементов», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.