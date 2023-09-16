Алёна Косторная пошутила о разводе с Георгием Куницей

Фигуристка Алёна Косторная пошутила, отвечая на вопрос о том, что проводит с мужем и партнёром Георгием Куницей весь день – сначала на катке, а затем дома.
«Не надоедаем ли друг другу? Так мы разводимся», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
На вопрос «Когда?» с улыбкой ответил уже Куница.
«Уже (смеётся). Но нет, что вы. Мы же здесь стоим вдвоём, значит, хорошо всё», — сказал Георгий.
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Косторная перешла в парное катание в начале 2023 года, а летом и вышла замуж за своего партнёра Георгия Куницу. Перед сменой вида Косторная успела уйти из группы Этери Тутберидзе, перенести операцию на бедре, а перед возвращением на лёд для участия в новогодних шоу впервые встала в пару с Куницей.
- 16 сентября 2023
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