Алёна Косторная пошутила о разводе с Георгием Куницей

Фигуристка Алёна Косторная пошутила, отвечая на вопрос о том, что проводит с мужем и партнёром Георгием Куницей весь день – сначала на катке, а затем дома.

«Не надоедаем ли друг другу? Так мы разводимся», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

На вопрос «Когда?» с улыбкой ответил уже Куница.

«Уже (смеётся). Но нет, что вы. Мы же здесь стоим вдвоём, значит, хорошо всё», — сказал Георгий.

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Косторная перешла в парное катание в начале 2023 года, а летом и вышла замуж за своего партнёра Георгия Куницу. Перед сменой вида Косторная успела уйти из группы Этери Тутберидзе, перенести операцию на бедре, а перед возвращением на лёд для участия в новогодних шоу впервые встала в пару с Куницей.