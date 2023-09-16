Хавронина и Нарижный рассказали о новом ритм-танце

Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали о ритм-танце, который они показали на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

Хавронина: Настроение отличное. Настрой боевой. Пара новая. Надо кататься.

Нарижный: Как у любого спортсмена, задачи стоят максимально высокие, выиграть, что получится, а если не получится, выходить и пробовать ещё. Усложнять программы будем.

Хавронина: В костюмах хотелось максимально простого чего-то. Не хотелось яркого, чего-то в стиле Джексона, как-то повторять его, его фишки. Просто хотели подчеркнуть атмосферу 80-х, чтобы костюмы дополняли танец.

Нарижный: Мы так захотели. Что было у предыдущей пары, не знаю. Зачем это доставать. Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично.