Хавронина и Нарижный рассказали о новом ритм-танце

Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали о ритм-танце, который они показали на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
Хавронина: Настроение отличное. Настрой боевой. Пара новая. Надо кататься.
Нарижный: Как у любого спортсмена, задачи стоят максимально высокие, выиграть, что получится, а если не получится, выходить и пробовать ещё. Усложнять программы будем.
Хавронина: В костюмах хотелось максимально простого чего-то. Не хотелось яркого, чего-то в стиле Джексона, как-то повторять его, его фишки. Просто хотели подчеркнуть атмосферу 80-х, чтобы костюмы дополняли танец.
Нарижный: Мы так захотели. Что было у предыдущей пары, не знаю. Зачем это доставать. Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично.
- 16 сентября 2023
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