Марк Кондратюк: будем стараться держать марку как минимум, а лучше повышать

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о короткой программе в образе Тореадора, которую он показал на контрольных прокатах сборной России в московском «Мегаспорте».
Кондратюк исполнил четверной лутц в самом начале программы, а затем тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп.
«Рад, что сезон открыт, на сегодня всё неплохо, будем стараться держать марку как минимум. А лучше повышать.
Какова идея новой короткой программы? Если очень кратко и тезисно, это, безусловно Тореадор, борьба с быком. Борьба не в прямом смысле, а метафора борьбы со своими проблемами, внутренними демонами и т. д. То есть есть основная версия более очевидная и философская. Наверное, стараюсь катать и то и другое.
На что потрачу $ 10 тыс., которые выиграл у Плющенко? Ни на что. Будут лежать.
Как самочувствие? Всё потихоньку. Что касается здоровья — нормально, пока держимся. Это шутка! Нормально. Всё хорошо», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 16 сентября 2023
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