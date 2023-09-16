Кондратюк отказался отвечать на вопрос о разрыве отношений с Трусовой

Олимпийский чемпион в команде, победитель чемпионата Европы – 2022 и чемпионата России – 2022 Марк Кондратюк отказался отвечать на вопрос о разрыве отношений с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

«Следующий вопрос», — коротко сказал Марк при упоминании фамилии Александры после проката короткой программы в «Мегаспорте».

Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Игр-2022 в Пекине. Перед сезоном-2022/2023 Александра даже перешла в группу Светланы Соколовской, где тренируется Марк. Перед контрольными прокатами сборной России стало известно, что Трусова не примет в них участия, так как резко сократила объём тренировок и планирует выступать только в шоу. Сегодня тренер Татьяна Тарасова, что между Кондратюком и Трусовой больше нет личных отношений.