Кондратюк отказался отвечать на вопрос о разрыве отношений с Трусовой

Олимпийский чемпион в команде, победитель чемпионата Европы – 2022 и чемпионата России – 2022 Марк Кондратюк отказался отвечать на вопрос о разрыве отношений с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.
«Следующий вопрос», — коротко сказал Марк при упоминании фамилии Александры после проката короткой программы в «Мегаспорте».
Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Игр-2022 в Пекине. Перед сезоном-2022/2023 Александра даже перешла в группу Светланы Соколовской, где тренируется Марк. Перед контрольными прокатами сборной России стало известно, что Трусова не примет в них участия, так как резко сократила объём тренировок и планирует выступать только в шоу. Сегодня тренер Татьяна Тарасова, что между Кондратюком и Трусовой больше нет личных отношений.
- 16 сентября 2023
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