Александр Самарин: душа просила «Яблочко», очень

Фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе во время контрольных прокатов сборной России.

«Закончил институт, все проблемы и лишняя нагрузка ушли, сейчас хочется по максимуму получить удовольствие от фигурного катания, насладиться этим моментом, каждым зрителем, который сидит на своём месте, судьями, федерацией, которые переживают и поддерживают. Моей командой. Хочется по максимуму всё это впитать, пока есть такая возможность.

В программе были нюансы, были ошибочки, но всё поправимо. Очень хотелось показать зрителям. Эмоционально, думаю, плюс-минус получилось передать.

Музыка? Нет, недолго определялись. Хотелось что-то в новом образе, в новом стиле. Музыка предложена была мной, другие озвученные варианты мне не нравились. Очень долго я от них бегал, скрывался, игнорировал, пока не понял, чего душа просит. А в дальнейшем придумали весёлые штучки, чтобы и зрители улыбнулись, и судьи. Душа просила «Яблочко», очень.

Другая музыка? Настолько хорошо бегал и игнорировал все посылы, что не помню. Но приходите завтра, завтра удивлю немножечко. Надеюсь, более насыщенной технической частью», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.