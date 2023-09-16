Алиев: нужно научиться контролировать баланс между эмоциями и отпусканием себя на волю

Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе во время контрольных прокатов сборной России, которые проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Алиев выступал под песню «А река течёт» группы «Любэ».
«Душевно мне понравилось, как я раскрепостился, немножко на этом фоне даже ушёл больше в эмоции, где-то потерялся на шагах. В тренировочном процессе всё более слажено и как-то под контролем происходит. Нужно сейчас научиться контролировать этот баланс между эмоциями и отпусканием себя на волю. Но в целом, наверное, оценю на троечку. Есть много положительных моментов в этой программе, но буду работать над технической составляющей. Несмотря на то что в тренировочном процессе это всё выполняется, и даже здесь на сборах в Новогорске я не единожды показывал эту программу чисто. Немножко поймать нужно эту волну соревновательную.
Музыка — это даже не то что продолжение темы Есенина, это продолжение направления в музыкальном плане нашей мысли что ли. Во-первых, я очень люблю свою страну, и мы хотели попробовать зацепиться. Вот моя шоу-программа «Есенин»: многие судьи не оценили тогда этот номер. Я ни в коем случае на них не сержусь, но я увидел огромный ответ от зрителей, которые оценили номер, и продолжил катать его на шоу — все были в восторге. Я прочувствовал эту волну, и мы с нашими хореографами сообща решили: почему бы не продолжить, пока, если есть такая возможность, на соревнованиях внутри нашей страны толкать эту историю. Тем более композиция на самом деле, наверное, не для фигурного катания, а больше для того состояния: семья, водочка, банька, родные. Здесь я хочу передать как раз образ нашей родной атмосферы, родной природы. Рядом семья, водичка. Думаю, что когда я откатаю чисто, то скажу то, что уже думал сказать после проката. Вот когда откатаешь чисто, сразу хочется на рыбалку ехать, удочку кинуть и посидеть, отойти от этого», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 16 сентября 2023
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