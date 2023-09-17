Жулин: узнал о попадании Костомарова в больницу из новостей. Ходил с женой по всем церквям

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал гостем телепередачи «Секрет на миллион», где рассказал о том, как узнал о попадании Романа Костомарова в больницу.
«О том, что Рома попал в больницу, я узнал из новостей. Сразу позвонил Тане Навке, она мне сказала, что два процента дают на то, что Рома выживет. Я ходил по всем церквям с женой. Не хочу говорить о том, в каком он виде сидит тут. Настоящее чудо, что он просто живой»— сказал Жулин в эфире.
Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.
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