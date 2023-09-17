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Жулин – об алкозависимости Костомарова: Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку

Жулин – об алкозависимости Костомарова: Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Лиллехаммере – 1994 Александр Жулин высказался о проблемах фигуриста Романа Костомарова с алкоголем.

«Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку, в отличие от Тани. Его это всегда бесило постоянно, вся сложность была в том, что это два лидера в одной упряжке. Для Ромы было тяжело, что мы муж и жена, всегда были вдвоем, а Рома один в этом триумвирате оставался, и я честно скажу, что скорее брал сторону Ромы. А потом всегда дома были семейные разборки, Таня меня спрашивала, как так. А я ей говорил: «Ты пойми, Роме тяжело, ему нужна мужская солидарность...», — сказал Жулин в шоу «Секрет на миллион».

6 июля Роман Костомаров был выписан из больницы: после операций по удалению конечностей и протезирования олимпийского чемпиона отправили восстанавливаться домой.

Костомаров является олимпийским чемпионом (Турин – 2006), двухкратным чемпионом мира (Дортмунд – 2004, Москва – 2005) и трехкратным чемпионом Европы (Будапешт – 2004, Турин – 2005, Лион – 2006).

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