Видео: Туктамышева исполнила двойной аксель в короткой программе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, проходящих 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. В программе, исполненной под композицию Sounduk «Небо я», Туктамышева выполнила двойной аксель.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеозапись выступления фигуристки.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Напомним, 26-летняя фигуристка тренируется в группе Алексея Мишина.

17 сентября в «Мегаспорте» (Москва) контрольные прокаты сборной продолжатся выступлениями в танцах на льду (13:55 мск) и женском одиночном разряде (15:30 мск). В 17:15 мск на лёд выйдут спортивные пары, а в 19:05 мск начнутся прокаты в мужском одиночном разряде.